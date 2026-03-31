Фестиваль «Игра. Цифра. Искусство» пройдет в Екатеринбурге с 9 по 19 апреля

Впервые в истории фестиваля цифрового искусства «Игра. Цифра. Искусство» (Play Digital Art) будут задействованы сразу два города: с 9 по 19 апреля он пройдет в Екатеринбурге, а с 4 по 13 сентября — в Челябинске, рассказали организаторы на пресс-конференции в Доме журналистов в Екатеринбурге.

Фото: София Паникова Директор Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» Наталья Левицкая (лсева) и арт-директор галереи «Синара Арт» Ксения Башкатова (справа)

Тема 2026 года посвящена времени и пространству. В программе запланированы галерейные выставки, лекции от экспертов в современном диджитал-искусстве, лаборатории цифрового искусства для студентов и школьников. «Задача фестиваля — познакомить широкую публику с многообразием цифрового искусства»,— пояснила директор Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» Наталья Левицкая.

По словам арт-директора галереи «Синара Арт» Ксении Башкатовой, на участие в проекте поступило 200 заявок от художников из разных стран и городов.

В «Синара Арт» экспозицию сюжетно разделили на два уровня. В зале первого этажа собраны экспонаты на тему естественных наук, этажом ниже пространство выделили для работ, которые посвящены теме личных отношений. Кроме того, на площадке «Синара Арт» пройдет иммерсивный проект Refracta от мультимедиа-студии Dreamlaser.

В фестивале будут задействованы и другие площадки. В парке «Россия — Моя история» пройдет показ видео-арта. На Октябрьской площади на фасаде здания покажут видеопроекцию из 10 работ цифровых художников и продемонстрируют лазерную инсталляцию Globus tempus от студии лазерных шоу «Лучевка». В Литературном квартале разместят экспонат «Сдерживание» от студии «Кочубей Медиа», а арт-группа Black April представит генеративную пространственную композицию.

Организаторами фестиваля являются Фонд поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» и Екатеринбургская академия современного искусства (ЕАСИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

