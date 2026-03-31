В 2026 году в Нижнем Новгороде благоустроят семь общественных пространств

Семь общественных пространств в Нижнем Новгороде благоустроят в 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды». По словам главы города Юрия Шалабаева, работы должны пройти в Автозаводском, Ленинском, Сормовском и Кстовском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В парке имени 777-летия Нижнего Новгорода построят скейт-парк, установят освещение и теннисные столы, создадут пляжную и игровую зоны. В сквере имени космонавта Комарова планируется отремонтировать покрытие, установить скамейки и теннисные столы, а также посадят деревья и кустарники. Напротив жилого комплекса «Корабли» построят хоккейную коробку и создадут детскую игровую зону.

На бульваре Нефтепереработчиков в Кстове появится новое покрытие, лавочки, а также игровая зона для детей. В деревне Малая Ельня между улицами Садовой и Светлой также обустроят детскую и спортивную зоны, установят освещение и проложат новые дорожки. Благоустройство планируется в поселке Приволжский и на проспекте Победы в Кстове.

Юрий Шалабаев уточнил, что в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода и в сквере им. Космонавта Комарова подрядные организации уже начали демонтажные работы. В зеленой зоне напротив ЖК «Корабли» и на общественной территории на бульваре Нефтепереработчиков в Кстово готовятся приступить в работам после оформления ордеров. По остальным общественным пространствам идет процедура заключения контрактов, во второй декаде апреля рабочие начнут выходить на места.

Владимир Зубарев