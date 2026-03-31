Председатель прикамского кооператива подозревается в мошенничестве

Бардымский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении председателя кооператива. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Прикамью. Следствием установлено, что подозреваемая осенью 2023 года предоставила в краевое минАПК заявку на участие в отборе на предоставление гранта для развития материально-технической базы кооператива. При этом она предоставила в орган заведомо недостоверные сведения об объемах финансово-хозяйственной деятельности организации.

На основании подложных документов кооперативу была предоставлена субсидия на сумму свыше 9 млн руб. После этого подозреваемая приобрела сельскохозяйственную технику, которая, вопреки условиям соглашения, использовалась для личных нужд. Кооператив фактически не функционировал.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю. Следователями СКР проведены обыски у председателя и участников кооператива. Осмотрена приобретенная сельскохозяйственная техника. В ближайшее время следствием будет направлено ходатайство о наложении ареста на данное имущество. Допрашиваются свидетели.