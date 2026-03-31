В промышленности Саратовской области работает почти 116 тысяч человек

На депутатских слушаниях в областной думе, где говорили о профориентации школьников и студентов, озвучили цифры по зарплатам инженеров на предприятиях региона — они получают 120–130 тыс. руб.

Замминистра промышленности и энергетики Саратовской области Алексей Забелкин

Замминистра промышленности и энергетики Саратовской области Алексей Забелкин

Фото: Саратовская областная Дума

Как рассказал замминистра промышленности и энергетики Алексей Забелкин, в отрасли занято 115,8 тыс. человек, а годовой фонд оплаты труда составляет 118 млрд руб.

Большинство инженеров и технических специалистов на производствах — выпускники саратовских вузов. В Саратове используют дуальную систему обучения, когда студенты не только слушают лекции, но и проходят практику прямо на рабочем месте, то есть совмещают учебу в вузе с работой на предприятии.

Больше всего в регионе ценятся инженеры, специалисты по электронике и наноэлектронике, а также эксперты в сфере искусственного интеллекта, робототехники, машино- и приборостроения, авиационной и космической техники.

Средние зарплаты инженерно-технических работников составили 130 тыс. руб. в химической промышленности и по 125 тыс. руб. в оборонной и метеллургической.

Татьяна Смирнова