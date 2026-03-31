Пожарные Удмуртии приведены в готовность к тушению возгорания в Нижнекамске

Пожарные расчеты Удмуртии и Башкирии приведены в полную готовность из-за крупной аварии на Нижнекамском химическом заводе «Нижнекамскнефтехим». Об этом сообщает ТАСС.

Пожар на заводе из-за технологического сбоя оборудования произошел сегодня днем. По последним данным, погибло два человека, 70 пострадали. На месте работает более 150 специалистов МЧС, задействовано более 50 единиц техники. СКР завел дело о нарушении требований промышленной безопасности.