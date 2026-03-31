В Махачкале организовали круглосуточный подвоз питьевой воды
Питьевую воду в Махачкале начали доставлять круглосуточно из-за перебоев с водоснабжением. Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР) Дагестана.
Фото: Администрация Эльбрусского района
«Подвоз осуществляется специальным автотранспортом в круглосуточном режиме по отдельным адресам. О сроках восстановления штатного водоснабжения будет сообщено дополнительно»,— говорится в сообщении.
На прошлой неделе в Дагестане из-за сильных дождей, подтоплений и оползней без энергоснабжения остались около 65 тыс. жителей 30 районов и частично четырех городов: Махачкала, Кизляр, Каспийск и Хасавюрт.