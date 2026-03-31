В Ижевске запустили завод литого асфальтобетона

В Ижевске начал работу завод по производству литого асфальтобетона. Этот материал является основным для устранения аварийных ям в межсезонье, сообщил во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев Фото: социальные сети Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев Фото: социальные сети

Технология использования асфальтобетонной смеси используется до начала основных дорожных работ, когда установится стабильная плюсовая температура. Ликвидация дефектов на дорогах проводится постоянно: днем подрядные организации зачищают асфальтное покрытие, ночью заливают аварийные ямы.

В течение суток дорожные службы Ижевска устраняют около 400 кв. м ям на дорожных участках. С приходом весны в столице Удмуртии таким образом заделали около 10 тыс. кв. м.

Напомним, к началу сезона дорожного ремонта в Удмуртии запустят 14 асфальтобетонных заводов. В последние пару лет он наступает в 20-х числах апреля.