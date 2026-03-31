В Дагестане возбудили уголовное дело по факту стрельбы в полицейских
В Дагестане возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа) по факту стрельбы в полицейских. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР России по республике.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По версии следствия, происшествие случилось вечером 30 марта на окраине села Нижний Дженгутай Буйнакского района. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», правоохранители пытались разнять драку, но в результате один из участников открыл огонь из оружия.
В результате инцидента двое полицейских получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.
Подозреваемому предъявили обвинение. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.