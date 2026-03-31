В Дагестане возбудили уголовное дело по факту стрельбы в полицейских

В Дагестане возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа) по факту стрельбы в полицейских. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, происшествие случилось вечером 30 марта на окраине села Нижний Дженгутай Буйнакского района. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», правоохранители пытались разнять драку, но в результате один из участников открыл огонь из оружия.

В результате инцидента двое полицейских получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Подозреваемому предъявили обвинение. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.

Константин Соловьев