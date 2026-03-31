Ливень с грозой и градом ожидается в Волгоградской области двое суток подряд

В Волгоградской области до конца суток ожидается неблагоприятная погода. Об этом сообщило МЧС в приложении.

Согласно прогнозу, с 16:30-18:30 в Старополтавском, Николаевском и Палласовском районах будет ливень с грозой. Также ожидается град и сильный ветер до 20 м/с.

Такие же метеорологические явления, по данным РСЧС, буду завтра, 1 апреля. Граждан просят быть внимательными и осторожными. В экстренной ситуации звонить по телефону 112.

Нина Шевченко