Технологический импульс для медицины СКФО

Открытие офиса BTL в Кисловодске расширяет доступ врачей к современному оборудованию и современным методам реабилитации.

В Кисловодске состоялось официальное открытие восьмого российского офиса международной медицинской компании BTL. Появление первого представительства компании в Северо-Кавказском федеральном округе вызвало значительный интерес в профессиональном медицинском сообществе. На открытии присутствовали руководители клиник, представители министерства здравоохранения Ставропольского края и практикующие врачи, использующие оборудование BTL в повседневной работе.

За пятнадцать лет работы в России компания BTL произвела и поставила более 10 тыс. устройств. Сегодня оборудование BTL используется в санаториях и лечебно-профилактических учреждениях СКФО. Появление полноценного офиса компании открывает дополнительные возможности для технологического обновления региональной медицины, а также для повышения квалификации специалистов и развития клинической практики.

Руководитель официального представительства BTL в России Анна Белова подчеркнула стратегическое значение присутствия компании для медицинского сообщества округа.

«Открытие офиса BTL в Кисловодске – это важный шаг по приближению современных технологий к врачам-клиницистам, которые работают непосредственно на передовой медицинской помощи. Наша задача - сократить дистанцию между наукой и практикой: проводить обучающие семинары и демонстрировать возможности оборудования на клинических примерах», – отметила Анна Белова.

Возможности оборудования вызвали интерес у гостей церемонии. В шоу-руме были представлены разработки компании: аппарат ударно-волновой терапии, применяемый в реабилитации после травм и при болевых синдромах; система интенсивной магнитотерапии, применяемая в восстановительном лечении; высокоинтенсивный лазер, используемый при заболеваниях опорно-двигательного аппарата; кресло для терапии дисфункций мышц тазового дна; а также аппараты TR-терапии, применяемые для глубокого прогрева тканей.

Особое внимание в BTL уделяют безопасности оборудования. Интеллектуальные системы контроля процедур направлены на снижение вероятности ошибок и поддержку специалистов, особенно на этапе освоения технологий.

По словам старшего менеджера и руководителя регионального офиса BTL в СКФО Виктора Лопатникова, новое пространство в Кисловодске задумано не только как демонстрационная площадка, но и как центр профессионального развития. Здесь будут проходить обучающие семинары с участием врачей, обмен клиническим опытом и практическое освоение новых методик. Прямой доступ к современным решениям может расширить возможности региональных клиник.

«За годы работы, перепробовав множество аппаратов, я пришел к выводу, что оборудование BTL может рассматриваться как один из эффективных инструментов, используемых в клинической практике. Например, сочетание аппаратной терапии, мотивации пациента и соблюдения рекомендаций по образу жизни в ряде случаев может являться альтернативой хирургическому вмешательству при межпозвонковых грыжах», – поделился наблюдениями научный руководитель Клиники лечения спины и суставов №1, профессор, доктор медицинских наук Владимир Шулявский.

По его словам, за последние годы благодаря развитию технологий произошли изменения в подходах к лечению.

«Ударно-волновая терапия изначально применялась для дробления камней в почках, а сегодня используется и в других направлениях, в том числе для стимуляции процессов восстановления тканей. Около восьми лет назад в Россию пришла высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия (SIS), применяемая в том числе при болевых синдромах. В моей 26-летней практике реабилитации военнослужащих и людей опасных профессий эта технология используется в клинической практике», – отметил Владимир Шулявский.

Сегодня врачи работают с высоким потоком пациентов, и современные технологии позволяют сокращать сроки восстановления.

«Доступ к высокотехнологичной медицинской помощи становится стратегически важным. Многие пациенты поступают с тяжелыми нарушениями, и наша задача – помочь им восстановить базовые функции и улучшить качество жизни», – рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции ЦНС краевой больницы, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации краевого минздрава Зара Хамукова.

По ее словам, в Ставропольском крае активно развивается система медицинской реабилитации: в 13 медицинских учреждениях по линии ОМС развернуто 529 коек, а в санаториях Кисловодска сформирована мощная восстановительная база.

Современные физиотерапевтические технологии все активнее внедряются в санаторно–курортное лечение в регионе. В ведущих здравницах, таких как санаторий «Плаза», оборудование BTL используется в составе комплексных программ лечения и реабилитации. Аппаратные методики дополняют традиционные курортные факторы и применяются в рамках назначений специалистов.

«Открытие офиса BTL – это серьезная поддержка для всей системы. Без постоянного обучения и присутствия таких компаний у врачей ограничен доступ к современным технологиям. В краевой клинической больнице мы уже используем оборудование BTL, в том числе программы микроволновой терапии, применяемые при лечении спастичности и болевых синдромов. Рассчитываем, что в ближайшие годы наш арсенал пополнится высокоинтенсивными лазерами и системами транскраниальной магнитной стимуляции», – сказала Зара Хамукова.

Непрерывность лечебного процесса во многом зависит от качества сервисного сопровождения оборудования. Главный травматолог-ортопед Ставропольского края Евгений Коновалов обратил на это особое внимание.

«Компания BTL работает в Ставропольском крае уже давно, однако открытие официального представительства позволит улучшить техническую поддержку. Наличие штатных специалистов в регионе даст возможность оперативно обслуживать и при необходимости заменять оборудование», – подчеркнул Евгений Коновалов.

По его словам, применение технологий оценивается в клинической практике.

«Мы наблюдаем положительную динамику у пациентов: при реабилитации после эндопротезирования, лечении переломов и повреждений связочного аппарата. В ряде случаев изменения состояния могут отмечаться после курса процедур, а при использовании текар-терапии пациенты могут сообщать об уменьшении болевого синдрома. Лазерная HILT-терапия также применяется в комплексном лечении. Усиление этих возможностей за счет локального офиса может способствовать развитию восстановительного лечения в регионе», – отметил Евгений Коновалов.

Инновации BTL находят применение и в узкоспециализированных направлениях для лечения деликатных заболеваний. Уролог-андролог частного медицинского центра «Лимет» Шахаб Исаев рассказал, что применяет в клинической практике.

«За шесть лет работы с этим оборудованием в моей практике были различные случаи. Сочетание кресла для терапии дисфункций мышц тазового дна и ударно-волновой терапии может рассматриваться как один из вариантов лечения в рамках комплексного подхода», – рассказал врач.

По его словам, пациенты положительно воспринимают современные малоинвазивные методы лечения.

«Накопленного опыта достаточно, чтобы говорить о применении этих методов при наличии соответствующих показаний и с учетом рекомендаций специалистов», – заключил Шахаб Исаев.

Открытие представительства BTL в Кисловодске происходит на фоне растущего спроса на высокотехнологичную реабилитацию. В 2025 году Территориальный фонд ОМС Ставропольского края направил на эти цели около 1,2 млрд рублей. Всего было проведено более 21 тыс. госпитализаций, и значительная их часть пришлась на пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы. В таких случаях результат лечения во многом зависит от совокупности факторов, включая применяемые методы и оборудование. На этом фоне растет интерес к КМВ как к месту для восстановления: пациенты все чаще едут сюда не только отдыхать, но и проходить качественную реабилитацию. Это поддерживает развитие внутреннего медицинского туризма.

«Сегодня мы видим рост потребности в реабилитации, в том числе за счет пациентов с тяжелыми травмами, включая раненых, которым требуется длительное восстановление. Курсы аппаратной терапии нередко продолжаются 30 дней и более, поэтому наличие в регионе собственной сервисной и обучающей базы становится важным фактором. Появление офиса BTL в Кисловодске в этой ситуации – это дополнительная поддержка для системы: оборудование будет доступно, а у врачей появится возможность регулярного взаимодействия с современными технологиями», – подытожил профессор Владимир Шулявский.

г. Кисловодск, ул. Декабристов, 36, к 1, пом. 3

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

