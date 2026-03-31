Суд оставил без изменений приговор экс-судье Майкопского горсуда за ДТП с гибелью ребенка

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор бывшему судье Майкопского городского суда Адыгеи Анатолию Горголину, признанному виновным в ДТП с гибелью ребенка. По решению суда он будет отбывать наказание в колонии-поселении сроком три года, сообщили в объединенной пресс-службе судов края и прокуратуры, пишет «Ъ».

Авария произошла 22 июля 2023 года в Майкопе. За рулем Mercedes Горголин объезжал пробку по обочине в центре города, столкнулся с другим автомобилем и выехал на дорожку парка, где в этот момент ехал на самокате девятилетний мальчик. Ребенок погиб на месте. После столкновения автомобиль съехал по склону к реке и перевернулся, сам Горголин и его внуки получили травмы.

Советский районный суд Краснодара признал Горголина виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. С него взыскана компенсация морального вреда потерпевшим в размере 10 млн руб. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.