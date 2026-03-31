В 2026 году «Фанагория» инвестирует в развитие производства более 1 млрд рублей

Кубанский винный дом «Фанагория» планирует в 2026 году инвестировать в развитие и модернизацию производства 1,1 млрд руб., из которых более 400 млн руб. будет направлено на закупку технологического оборудования, сообщили в пресс-службе компании.

По итогам 2025 года объем производства предприятия превысил 2,75 млн дал, а выпуск игристых вин в формате ready to go в алюминиевых банках вырос в восемь раз. Рекордной стала переработка винограда — 47,2 тыс. т, при этом винодельня впервые получила урожай новых сортов: «пти мансан», «кариньян» и «кокур», что позволит расширить премиальную линейку продукции.

В прошлом году компания начала выпуск уходовой косметики, наладила регулярные поставки классических игристых вин в Израиль и расширила экспорт в Монголию, включая поставки в столицу страны — Улан-Батор.

В 2026 году «Фанагория» намерена сохранить текущие объемы производства, расширить виноградники на 200 га и удвоить площадь солнечных батарей для достижения энергетической автономности.

ОАО «Агропромышленная фирма "Фанагория"» зарегистрировано в 1996 году в Темрюкском районе Краснодарского края, основной вид деятельности — производство вина из винограда. Генеральным директором является Петр Романишин. По итогам 2024 года чистая прибыль компании составила 1,6 млрд руб. при выручке 8,6 млрд руб. В краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечают, что «Фанагория» входит в тройку лидеров региона по производству винодельческой продукции.

