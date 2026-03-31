В Нижнекамске отменили все массовые мероприятия после пожара на предприятии

В Нижнекамске на сегодняшний вечер отменили все культурные, спортивные и иные массовые события. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

О новых датах их проведения сообщат дополнительно.

Решение принято на фоне происшествия на промышленном объекте, где ранее произошел пожар. Сейчас он локализован, идет ликвидация возгорания. Для тушения пожара задействовали 150 человек и 54 единицы техники МЧС России.

По сообщению компании, два человека погибли, восемь госпитализированы, 64 получили повреждения легкой степени тяжести.

Анна Кайдалова