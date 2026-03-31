Отключение отопления в Саратове и Энгельсе стартует 1 апреля
С 1 апреля в Саратове и Энгельсе начинается поэтапное отключение отопления в многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Глава региона отметил, что нынешний температурный режим позволяет завершить отопительный сезон. Сроки отключения в остальных районах области, а также на социальных объектах и объектах с круглосуточным пребыванием людей будут определены дополнительно.
На этой неделе, по данным гидрометцентра, среднесуточная температура в регионе превысила норму на 7–11°C. В областном центре днем температура достигает +19°C.