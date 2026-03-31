Строительство виадука на М-7 в Володарском округе перенесли на более ранний срок

Правительство РФ перенесло строительство путепровода через железную дорогу на 347 км трассы М-7 в Володарском округе Нижегородской области на более ранний срок. В перечень мероприятий дорожной деятельности в 2026–2031 годах этот объект включен со сроком ввода в 2029 году.

Переезд находится в районе станции Чичерово. В перечне на 2025-2030 годы он планировался к вводу в 2031 году.

Общая стоимость проекта в прежней редакции оценивалась в 1,94 млрд руб., в новой — 1,81 млрд руб., в том числе 458,3 млн руб. в 2028 году и оставшиеся 1,33 млрд в 2029 году.

Строить путепровод будет федеральное госучреждение «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Галина Шамберина