Пожар в промзоне Нижнекамска локализовали

Пожар на территории «Нижнекамскнефтехима» удалось локализовать, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

По предварительной информации, возгорание возникло в результате сбоя в работе оборудования.

По сообщению компании, сейчас идет ликвидация возгорания. Для тушения пожара задействовали 150 человек и 54 единицы техники МЧС России.

Сообщается, что при хлопке на заводе трое человек погибли, восемь госпитализированы, 58 человек пострадали. Им оказывают медицинскую помощь.

