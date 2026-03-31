Пожар в промзоне Нижнекамска локализовали
Пожар на территории «Нижнекамскнефтехима» удалось локализовать, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
По предварительной информации, возгорание возникло в результате сбоя в работе оборудования.
По сообщению компании, сейчас идет ликвидация возгорания. Для тушения пожара задействовали 150 человек и 54 единицы техники МЧС России.
Сообщается, что при хлопке на заводе трое человек погибли, восемь госпитализированы, 58 человек пострадали. Им оказывают медицинскую помощь.