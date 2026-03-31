Ижевск вошел в число финалистов Всероссийского конкурса «Туристические города»

Столица Удмуртии стала финалистом номинации «Город въездного туризма» 3-й Всероссийской премии «Туристические города». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, на конкурс было подано 387 заявок из 70 регионов страны. На этапе очной защиты проектов оказались 195 участников.

Всероссийская премия «Туристические города» присуждается населенным пунктам России за развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Помимо Ижевска финалистами номинации «Город въездного туризма» стали Владивосток, Владимир, Красноярск, Тула и Тюмень.

В частности, один из критериев оценки — турпоток и значимость событийных мероприятий. В 2026 году «Всемирный день пельменя» посетило 82 тыс. гостей, из которых 24 тыс. приехали из других регионов.