Россельхознадзор выявил незаконную свалку на цветочной ферме в Ставрополье

Россельхознадзор обнаружил на территории цветочной фермы ООО «Альфа» в Кочубеевском районе Ставрополья незаконную свалку производственных отходов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора

Инспекторы выявили необорудованную площадку для накопления отходов на землях сельскохозяйственного назначения. На участке складировались луковицы цветов, поврежденная картонная упаковка, тара от органических удобрений, битый шифер, строительный мусор, остатки стеклянной и пластиковой тары.

Нарушения выявили на территории предприятия, специализирующегося на тепличном выращивании цветов. По итогам проверки компания в марте получила предписание ликвидировать нарушения до сентября.

