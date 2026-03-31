Ярославская полиция нашла участников пикника на дрейфующей льдине

В Ярославле полиция установила личности трех граждан, устроивших пикник на льдине посреди Волги. Об этом сообщили в областном УМВД.

«Изучив фото и видеоматериалы, полицейские установили личности троих жителей Ярославля — мужчин 1983 г.р. и 1999 г. р. и женщины 1995 г.р., находившихся на дрейфующей льдине. В настоящее время устанавливается личность четвертого участника инцидента»,— пояснили в ведомстве.

Материалы, собранные в отношении ярославцев, передадут в территориальную административную комиссию для принятия решения.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на Волге в районе села Сопелки трое мужчин и одна женщина на дрейфующей льдине жарили мясо на мангале. Сотрудники МЧС, выехавшие по сообщению, вынудили отдыхающих покинуть льдину и пересесть на аэроглиссер. На берегу нарушители не стали дожидаться полиции и скрылись.

Алла Чижова