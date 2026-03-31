Число несовершеннолетних дропперов в Свердловской области за год снизилось вдвое
В Свердловской области в 2025 году количество подростков, вовлеченных в незаконные финансовые операции, снизилось вдвое. Об этом 31 марта на совместном заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка и Совета общественной безопасности региона заявил губернатор Денис Паслер, сообщили в департаменте информационной политики региона.
«По итогам прошлого года число несовершеннолетних, вовлеченных в незаконные финансовые операции, по сравнению с 2024 годом сократилось более чем в два раза»,— отметил глава региона.
Губернатор поручил Министерству образования продолжить взаимодействие с Банком России по распространению просветительских материалов среди школьников и студентов. Речь идет о проведении онлайн-уроков по кибербезопасности и других профилактических мероприятий. По данным департамента, в 2025 году в них приняли участие более 100 тыс. подростков. В настоящее время каждая третья школа региона участвует в проекте Банка России.
Как отметила начальник Уральского главного управления Банка России Марина Мясникова, совместная работа финансового регулятора с органами власти, правоохранителями и общественниками способствует повышению киберграмотности молодежи. По итогам заседания Денис Паслер поручил продолжить профилактическую работу и обеспечить межведомственное взаимодействие по всем рассмотренным направлениям.