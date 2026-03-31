В Татарстане возбудили уголовное дело после пожара на предприятии в Нижнекамске

В Татарстане завели уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов после пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, в производственном цехе произошел хлопок, причиной которого могло стать нарушение технологического процесса. В результате происшествия есть пострадавшие, их точное количество сейчас устанавливается.

На месте работают следователи и криминалисты. Проводится осмотр территории, опрашиваются сотрудники предприятия и очевидцы.

По предварительной информации, причиной возгорания стал сбой в работе оборудования. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Анна Кайдалова