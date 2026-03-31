Прием первоклассников в Сочи продлится до конца июня

В школах Сочи с 31 марта началась кампания по приему заявлений в первые классы. Родители будущих учеников могут подать документы несколькими способами: лично в образовательное учреждение, направить их заказным письмом с уведомлением или воспользоваться порталом государственных услуг, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как отмечают в администрации города, в настоящее время в сочинских школах обучается свыше 77 тыс. детей. В новом учебном году ожидается зачисление порядка 6,5 тыс. первоклассников. Для обеспечения дополнительных мест в системе образования продолжается развитие инфраструктуры: введен в эксплуатацию новый корпус школы №26, завершен ремонт здания гимназии №6.

Одновременно ведется строительство новых образовательных объектов. В планах — ввод в эксплуатацию четырех школ в Хостинском и Лазаревском районах, включая объекты на улице Лизы Чайкиной, Сухумском шоссе, в микрорайоне Северная Бытха и на улице Малышева. Совокупно они рассчитаны почти на 3,4 тыс. учащихся. Также в рамках национального проекта «Молодежь и дети» строится блок начальной школы в селе Горное Лоо.

Первый этап приема заявлений продлится до 30 июня. В этот период приоритет отдается семьям, проживающим на закрепленной за школой территории, а также имеющим право на льготное зачисление. Кроме того, преимущество предоставляется детям, чьи братья или сестры уже обучаются в выбранной школе.

Второй этап стартует 6 июля и будет ориентирован на распределение оставшихся свободных мест. Актуальная информация о приеме размещена на сайтах образовательных учреждений и в городском управлении по образованию.

Мария Удовик