Песков рассказал о действиях России по защите порта в Усть-Луге

Россия защищает все свои важные и критические объекты транспортной инфраструктуры. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаки БПЛА на порт в Усть-Луге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков прокомментировал атаки беспилотников на порт в Усть-Луге

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это не значит, что всегда можно на 100% обеспечить безопасность таких объектов. Вместе с тем ведется напряженная работа»,— заявил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, государство предпринимает усилия по защите не только порта в Усть-Луге, но и других объектов по всей стране, пишет «Фонтанка». Господин Песков добавил, что российские военные изучают ситуацию с ударами ВСУ по инфраструктурным объектам внутри России и готовят свои предложения.

Матвей Николаев