Обход Адлера планируют завершить к 2027 году

Завершение строительства обхода Адлера запланировано на 2027 год. Соответствующую информацию озвучил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания председателя правительства Михаила Мишустина с заместителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК Автодор Фото: ГК Автодор

Проект реализуется в рамках комплексного развития транспортной инфраструктуры и является частью формирования международного транспортного коридора «Запад—Восток». Параллельно с ним в различных регионах страны продолжается реализация крупных дорожных проектов.

В частности, в 2026 году планируется начало строительства обхода Тюмени, а также завершение работ на обходе Новосибирска. Продолжается возведение северного обхода Омска и строительство скоростных участков и транспортных развязок на подъезде к Владивостоку.

Отдельное внимание уделяется южным регионам. В Дагестане в 2026 году завершат строительство обхода Хасавюрта, продолжается проектирование обходов Махачкалы и Астрахани. На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области запланировано расширение почти 100 км дороги до шести полос.

В рамках развития Азовского транспортного кольца ведутся работы в Ростовской области, а также реализуется проект обхода Мариуполя: его основной участок планируют завершить в 2026 году, полностью — в 2027 году. Кроме того, предусмотрено расширение дорожной сети в Крыму и Запорожской области.

Одновременно продолжается проектирование скоростного обхода Санкт-Петербурга (КАД-2), развитие Приморского кольца в Калининградской области и подготовка ряда региональных проектов, включая обходы Орла, Рязани и Саратова, а также модернизацию Чуйского тракта с выходом на Китай.

Мария Удовик