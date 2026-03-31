Троих жителей Ставрополья будут судить за вымогательство

В Ставропольском крае передано в суд дело о вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) в отношении троих местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СК РФ.

По данным следствия, в 2025 году обвиняемые в районе села Ачикулак спровоцировали конфликт со своим знакомым. «Используя наручники и угрожая ножом, злоумышленники потребовали от потерпевшего 2 млн рублей в качестве компенсации за не поддержание им одного из фигурантов в конфликте с местными жителями»,— уточняется в сообщении.

Также мужчины, по версии следствия, угрожали потерпевшему, что снимут его на камеру и будут распространять видео «противоправного содержания» с участием мужчины.

Потерпевший передал подозреваемым 1,5 млн рублей и обратился в полицию Сейчас фигуранты дела находятся под арестом.

Наталья Шинкарева