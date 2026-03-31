На конкурс по строительству котельной в Искитиме снова не поступило заявок

Второй конкурс на строительство газовой котельной в Южном микрорайоне Искитима и тепловой сети оказался сорван из-за отсутствия заявок. Первоначальная цена контракта, аукцион по которому был объявлен в мае 2025 года, составляла 1,4 млрд руб., на повторных — в марте этого года — 1,6 млрд руб. Предполагалось, что претендент на строительство завершит строительные работы в 54 этапа за 600 дней с даты подписания договора, следует из информации на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, двухэтажное здание котельной площадью 2,7 тыс. кв. м должно быть построено на земельном участке площадью 16,1 тыс. кв. м, расположенном на улице Молдавской. Расчетная тепловая мощность составляет — 74,559 МВт. Предусмотрена установка шести рабочих котлов тепловой мощностью 15 тыс. кВт каждый. Подрядчику необходимо выполнить подготовительные работы, возвести котельную, настроить все системы, осуществить запуск и благоустройство близлежащей территории. Проектную документацию для строительства котельной подготовило ООО «ИТ Синтез», госэкспертиза пройдена в декабре 2023 года.

Гарантийный срок на результат выполненных по контракту работ составляет пять лет. В качестве источника финансирования указаны областной и муниципальный бюджеты (87% и 13% соответственно).

В декабре 2025 года правительственная комиссия по региональному развитию одобрила проекты модернизации коммунальной инфраструктуры в Новосибирской области и Республике Татарстан. Согласно этим планам, в Искитиме Новосибирской области будет построена котельная и технологический участок трубопровода магистральной сети теплоснабжения протяженностью 1,5 км в Южном микрорайоне. Из средств Фонда национального благосостояния на эту цель Новосибирской области будет направлено 1,2 млрд руб.

Лолита Белова