Работников «Русполимета» осудили за кражу отходов металла почти на 7 млн рублей

Пятерых работников признали виновными в краже и попытке кражи никельсодержащих отходов металла с завода «Русполимет» в Нижегородской области. Кулебакский городской суд назначил им до шести лет колонии, сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что в 2024-2025 годах фигуранты входили в организованную преступную группу, члены которой похитили отходы металла на сумму 6,9 млн руб. Подсудимые вину признали частично.

Двое соучастников получили шесть и три с половиной года колонии общего режима. Еще трое — пять, три с половиной и два года лишения свободы условно.

Также суд удовлетворил гражданский иск представителя «Русполимета» на сумму ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.

Галина Шамберина