За год на гранты студентам ИТИС КФУ выделили 22,6 млн рублей

В Татарстане из бюджета республики ежегодно выделяют 22,6 млн руб. на гранты студентам Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского (Приволжского) федерального университета. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Гранты получают обучающиеся по направлению «Программная инженерия». Всего с момента запуска программы поддержку получили около 2 тыс. студентов.

Программа действует с 2015 года, отбор проходит при участии представителей Минцифры республики, вуза и ИТ-компаний. После окончания обучения выпускники обязаны отработать в компаниях региона.

Анна Кайдалова