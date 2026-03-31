В Махачкале освободили от воды подвалы и первые этажи 80 домов

По состоянию на 31 марта в Махачкале специалисты городских служб откачали воду из подвалов и с первых этажей домов. Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР) Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

«В адрес 18 управляющих компаний уже направлены предостережения: УК обязаны в кратчайшие сроки провести осушение и дезинфекцию подвалов и цокольных этажей. В некоторых организациях работы затянулись из-за аварийного отключения электроэнергии, необходимой для работы насосов»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева