Повторно объявлен тендер на строительство парка по проекту «Девять дверей Тувы»

Мэрия Кызыла повторно объявила тендер на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по благоустройству западной части Национального парка культуры в рамках проекта «Девять дверей Тувы». Он будет расположен на ул. Кочетова,1а. Стартовая цена контракта составила 117,9 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 16 апреля, указывается на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит обустроить четыре зоны: зону памяти, фонтанной площади, торговли, а также детскую зону. Общая площадь застройки составит 0,65 га. Парк будет относиться к объектам культурного наследия. Работы необходимо выполнить до 26 октября 2026 года.

«Девять дверей Тувы» в августе 2025 года стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Цель проекта — создать благоустроенную территорию для отдыха людей всех возрастов, через образы, отражающие культурные и природные особенности местности, раскрыть уникальность Тувы.

Александра Стрелкова