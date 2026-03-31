В Хасавюртовском районе Дагестана занялись срочным берегоукреплением в Чагаротаре

В Хасавюртовском районе Дагестана продолжаются берегоукрепительные работы в селе Чагаротар, где после сильных паводков и обильных дождей возникла реальная угроза затопления жилых домов и инфраструктуры, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Мероприятия проводятся на фоне режима повышенной готовности в муниципалитете, вызванного сложной гидрологической ситуацией на реке Аксайка и рядом с селениями, затронутыми разливом. Официальные власти республики прямо связывают снижение риска затопления в Чагаротаре с тем, что специализированные службы уже укрепили русло и береговую линию в наиболее уязвимых участках.

Причина начала работ — последствия стихии, обрушившейся на Дагестан в последние дни марта 2026 года: проливные дожди и подъем уровней рек привели к размыву берегов и осложнению паводковой обстановки сразу в нескольких населенных пунктах Хасавюртовского района. В ряде сел жилые дома и объекты инфраструктуры получили повреждения, часть жителей четырех сел эвакуировали в пункты временного размещения, а в Чагаротаре угроза затопления миновала как раз благодаря своевременно начатым берегоукрепительным операциям.

Ранее в Хасавюртовском районе уже фиксировались серьезные последствия паводков: в 2013 году потоки воды разрушили берегоукрепительные сооружения и унесли заградительные бетонные плиты, а в ряде сел, включая Чагаротар, возникала реальная угроза затопления. В республиканском бюджете последние годы миллионы рублей ежегодно выделяют именно на берегоукрепительные мероприятия и мелиорацию, что показывает системный характер задачи.

Работы ведутся в усиленном режиме: в селе организовано круглосуточное дежурство, задействована спецтехника, включая экскаваторы и автотранспорт, необходимые для подвоза материалов и укрепления проблемных участков. Берега укрепляют бетонными конструкциями, камнем и габионами, стараясь не только убрать очаги размыва, но и предотвратить их дальнейшее развитие на будущее.

Станислав Маслаков