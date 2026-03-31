Кубань в 2025 году не освоила почти треть инвестиционного бюджета

Краснодарский край по итогам 2025 года продемонстрировал один из наиболее низких уровней исполнения расходов на капитальные вложения среди российских регионов. Как следует из оперативного доклада Счетной палаты РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, показатель региона составил 69,5% от запланированного объема.

В среднем по стране инвестиционные расходы регионов были исполнены на уровне 89,4%. Кубань вошла в число 19 субъектов, где освоение средств не достигло 80%. Более низкие показатели зафиксированы лишь в ряде регионов, в частности в Брянской, Ивановской и Мурманской областях.

При этом Краснодарский край остается в числе крупнейших инвесторов в абсолютном выражении: он входит в десятку субъектов, на которые приходится свыше 60% всех капитальных вложений регионов страны.

В Счетной палате среди основных причин недоосвоения средств называют задержки конкурсных процедур, несвоевременное получение заключений государственной экспертизы проектной документации, срывы сроков выполнения работ, а также перенос начала строительства ряда объектов на 2026 год.

Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Исполнение расходов по этому направлению в крае составило 68,7% при среднем уровне по стране в 91,2%, что также относит регион к числу аутсайдеров по данному показателю.

