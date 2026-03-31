Грунт «сполз» в районе нижегородского ИТ-кампуса
На улице Одесской в районе ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде сошел грунт, сообщили очевидцы в соцсетях. В мэрии предварительной причиной «сползания грунта» назвали переувлажнение почвы из-за обильных осадков.
1 / 3
Выехавшие на место специалисты администрации Нижегородского района и управления инженерной защиты пришли к выводу, что движению транспорта угрозы нет. Склон будут восстанавливать.
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее грунт сошел со склона на улице Зеленской.