Грунт «сполз» в районе нижегородского ИТ-кампуса

На улице Одесской в районе ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде сошел грунт, сообщили очевидцы в соцсетях. В мэрии предварительной причиной «сползания грунта» назвали переувлажнение почвы из-за обильных осадков.

Выехавшие на место специалисты администрации Нижегородского района и управления инженерной защиты пришли к выводу, что движению транспорта угрозы нет. Склон будут восстанавливать.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее грунт сошел со склона на улице Зеленской.