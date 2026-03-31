В результате сбоя оборудования и последовавшего возгорания на «Нижнекамскнефтехиме» погиб один человек, еще 50 человек получили травмы разной степени тяжести, сообщила пресс-служба предприятия.

В Нижнекамске при пожаре на предприятии погиб один человек, 50 пострадали

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Нижнекамске при пожаре на предприятии погиб один человек, 50 пострадали

Семье погибшего будет оказана материальная помощь и поддержка. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На площадке продолжается ликвидация очага возгорания, задействованы более 60 человек личного состава и 19 единиц техники МЧС России.

Специалисты ведут мониторинг качества атмосферного воздуха. Угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано, результаты мониторинга будут опубликованы на сайте предприятия.

В результате инцидента также пострадали жилые дома: в некоторых из них выбило окна и появились трещины в оконных рамах, сообщил глава города Радмир Беляев. В компании опровергли связь ЧП с воздушной атакой. Нижнекамская городская прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

UPD: При взрыве на заводе погибло трое человек, 58 человек пострадали.

Влас Северин