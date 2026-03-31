Воронежское АО «Коттедж-индустрия» построит школу в Хохольском районе за 846 млн

Подведены итоги повторного открытого конкурса на строительство школы в поселке опытной станции ВНИИК Петинского сельского поселения Хохольского района. Победителем признано АО «Коттедж-индустрия» с предложением в 846 млн руб., следует из информации на портале госзакупок.

Компания стала единственным участником торгов и получила контракт по начальной цене. Согласно проекту, учебное заведение рассчитано на 220 учеников и 31 преподавателя. В здании предусмотрены два вестибюля, три гардеробные, помещение охраны, библиотека, зрительный зал на 155 мест, столовая, спортивный зал с инвентарной, а также медицинские кабинеты.

Подрядчику предстоит возвести основное здание школы с отделкой и инженерными системами (водо- и электроснабжение, вентиляция, пожарная сигнализация, видеонаблюдение), построить котельную, автостоянку, станцию водоподготовки, септики, а также благоустроить и озеленить прилегающую территорию с учетом доступной среды для маломобильных групп населения. Гарантийный срок на объект составит пять лет. Срок выполнения работ — в пять этапов до 1 декабря 2027 года. Финансирование осуществляется из областного и местного бюджетов.

По данным Rusprofile, АО «Коттедж-индустрия» зарегистрировано в Россошанском районе Воронежской области в 1999 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 30 тыс. руб. Данные об учредителях не раскрываются. Генеральный директор — Юрий Миронов. Выручка АО за 2025 год составила 1,68 млрд руб., чистая прибыль — 5,6 млн руб.

В июне прошлого года УФАС по Воронежской области включило АО «Коттедж-индустрия» в реестр недобросовестных поставщиков из-за конкурса на возведение пристройки к школе № 1 в Верхней Хаве, который компания выиграла в мае 2025 года. Подрядчику необходимо было внести обеспечение исполнения контракта в 177,5 млн руб. либо получить банковскую гарантию на эту сумму. Однако компания этого не сделала и не подписала контракт.

Антимонопольная служба посчитала, что подрядчик «не проявил должной степени заботливости и осмотрительности» при подписании контракта и обращении за банковской гарантией. В компании же заявили, что не смогли подписать контракт, так как не располагали необходимой суммой для его обеспечения.

В середине октября 2025-го областной арбитражный суд отменил решение о включении «Коттедж-индустрии» в реестр недобросовестных поставщиков, посчитав, что обеспечение контракта не было внесено из-за независящих от подрядчика решений банков о выдаче гарантии. После этого УФАС попыталось обжаловать исключение компании из реестра, однако Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в этом управлению. В начале марта в Арбитражный суд Центрального округа поступила кассационная жалоба УФАС по Воронежской области на решения предыдущих инстанций.

Ульяна Ларионова