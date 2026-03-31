Долги пятигорской стройкомпании «Союз» продают за 90 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края продлил до июля 2026года конкурсное производство в отношении пятигорского ООО«Строительная компанияСоюз», следует из данных судебной картотеки.

Предприятие, признанное банкротом еще в2019году, продолжает процедуру ликвидации изза невозможности реализовать основной актив— права требования к бывшему собственнику компании АслануЛигидову на сумму более100млнруб.

Повторные торги назначены на май 2026года на электронной площадке АО«Новые информационные сервисы». Начальная цена лота составит 90,3млнруб., шаг аукциона —5%, задаток—20%. Первый аукцион, состоявшийся в феврале, признали несостоявшимся: желающих приобрести требование к бывшему владельцу не найдено. Если и эти торги не вызовут интереса, конкурсному управляющему придется добиваться снижения цены либо перехода к переговорам с кредиторами.

АсланЛигидов, по данным корпоративных реестров, впрошлые годы был совладельцем нескольких строительных предприятий в регионе КавказскихМинеральныхВод. В архивах ЕГРЮЛ значится, что «СКСоюз» занималась подготовкой строительных площадок и подрядными работами на объектах городской инфраструктуры. После2017года компания фактически прекратила деятельность, накопив долги перед заказчиками и финансовыми структурами.

Совокупные требования кредиторов превышают130млнруб., значительная часть которых связана с инфраструктурными контрактами. Определением суда в2025году за «Союзом» закреплено право взыскания с АсланаЛигидова долга в100,36млнруб., что стало основой конкурсной массы. Иных активов предприятие почти не располагает: счета закрыты, дебиторская задолженность минимальна. Решение о продлении срока конкурсного производства принято для завершения реализации этих активов и последующего распределения поступлений между кредиторами.

Если майский аукцион пройдет успешно, конкурсное производство смогут закрыть клету. В противном случае управляющему, как отмечается вматериалах ЕФРСБ, придется ходатайствовать о дополнительном продлении или пересмотре условий реализации.

По данным Росстата и ЕФРСБ, в2024–2025годах вСтавропольском крае открыто свыше60процедур банкротства строительных фирм. Общий объем строительных работ врегионе за два года снизился почти на8%, а доля проблемных контрактов достигла15%. На этом фоне случай «Союза» отражает общее ухудшение финансовых условий на региональном рынке подрядных услуг.

Станислав Маслаков