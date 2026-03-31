В Ярославле около ж/д-вокзала запланировали КРТ

В Ярославле на улице Павлика Морозова, недалеко от ж/д-вокзала Ярославль-Главный, запланировали проект комплексного развития территории (КРТ). Об этом на открытом совещании в мэрии сообщил заместитель мэра Александр Черневский.

Проект подразумевает строительство административных зданий. Инвестору предстоит расселить шесть аварийных домов, находящихся на территории.

Всего в настоящее время на территории города запущено десять проектов КРТ, общая площадь территорий составляет 134 га. Реализация проектов даст около 1 млн кв. м жилья, 12 детских садов и семь школ. Ведется работа еще по 10 проектам КРТ, общая площадь — 191 га.

