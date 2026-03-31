В Нижнекамская городская прокуратура организовала проверку по факту возгорания на территории «Нижнекамскнефтехима». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура начала проверку после возгорания на «Нижнекамскнефтехиме»

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами намерено установить причины и обстоятельства инцидента, а также дать правовую оценку соблюдению требований промышленной безопасности.

По данным властей, на предприятии продолжается локализация очага возгорания, к работам привлечены оперативные службы. Сотрудники, не задействованные в ликвидации, эвакуированы на безопасное расстояние.

По предварительной информации компании, причиной возгорания стал сбой оборудования. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Анна Кайдалова