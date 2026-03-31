В Нижнекамске из-за возгорания на «Нижнекамскнефтехиме» выбило окна в жилых домах

В результате возгорания на территории предприятия пострадали жилые дома: в некоторых из них выбило окна и появились трещины в оконных рамах. Об этом сообщил глава города Радмир Беляев.

По информации МЧС, в результате происшествия пострадали 13 человек. В тушении пожара задействовано более 60 человек и 19 единиц техники. Группировку сил и средств наращивают.

В компании «Нижнекамскнефтехим» опровергли связь ЧП с воздушной атакой, а глава города отметил, что предварительной причиной происшествия стал сбой в работе оборудования. Нижнекамская городская прокуратура уже организовала проверку по факту инцидента, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка соблюдению требований безопасности.

Влас Северин