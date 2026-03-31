В Самарской области на здравоохранение дополнительно выделят 1,4 млрд рублей

В этом году на здравоохранение дополнительно выделят 1,4 млрд руб. Об этом сообщает министерство финансов Самарской области со ссылкой на последнюю корректировку закона о бюджете региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщают в министерстве, общий объем финансирования здравоохранения в 2026 году составляет 35,3 млрд руб. Деньги пойдут на санитарно-эпидемиологическое благополучие, амбулаторную помощь, скорую медицинскую помощь и на другие вопросы.

Руфия Кутляева