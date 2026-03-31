В Армавире расследуют дело о нападении бездомных собак на ребенка

Следственные органы возбудили уголовное дело после сообщений о нападении бездомных собак на ребенка в Армавире. Поводом для проверки стали публикации в социальных сетях, где сообщалось, что на улице Железнодорожной стая животных напала на несовершеннолетнего, укусив его за ногу, сообщает пресс-служба кубанского СУ СКР.

По данному факту Армавирский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил дело по статье о халатности. По предварительным данным, собаки обитали в районе складских помещений, при этом их подкармливала местная жительница.

В рамках расследования следователи проводят необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и оценки действий ответственных лиц. Ход дела поставлен на контроль руководством регионального следственного управления.

