Управляющая компания воронежской экономзоны «Винко» ушла в убытки на 134 млн

По итогам 2025 года убытки АО «Воронежская индустриальная корпорация» («Винко») составили 133,8 млн руб., свидетельствует бухгалтерская отчетность предприятия, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье». «Винко» управляет особой экономической зоной (ОЭЗ) «Центр» и индустриальным парком «Масловский» под Воронежем. Предыдущий, 2024 год организация закончила с чистой прибылью 3,7 млн руб.

По данным Rusprofile, АО «Винко» зарегистрировано в Воронеже с ноября 2009 года. Уставный капитал предприятия составляет 4,9 млрд руб, основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Актуальные данные об учредителях отсутствуют в едином государственном реестре юрлиц. С апреля 2025 года гендиректором «Винко» назначен Максим Трофименко.

Выручка компании в прошлом году выросла с 94,5 до 114,9 млн руб. Однако на финансовые показатели оказал существенное влияние рост себестоимости продаж в два с лишним раза — она составила 231 млн руб. после 101,7 млн годом ранее. Управленческие расходы выросли только на 3 млн и составили 49,5 млн руб.

В операционной части прочие доходы «ВИНКО» упали с 35,9 до 2,5 млн руб. Расходы при этом выросли кратно — с 2,1 до 13,7 млн. Убыток до налогообложения достиг 172,7 млн руб.

В начале года «Ъ-Черноземье» писал, что по итогам 2025-го число резидентов ОЭЗ «Центр» под Воронежем достигло 17. В свои проекты они инвестируют 68 млрд руб., создавая более 3,5 тыс. новых рабочих мест. На 2026 год запланирован запуск еще трех производственных проектов — завода по выпуску алюминиевой банки компании «Альба» за 11 млрд руб., третьей очереди предприятия «Воронежсельмаш» за 1,5 млрд руб., а также производства самоклеящихся материалов «Босла» за почти 1 млрд руб.

Денис Данилов