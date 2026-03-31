Бывшего следователя на Кубани осудили по делу о взяточничестве

Абинский районный суд признал бывшего следователя регионального управления СКР Гасана Гулмагомедова виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его действия квалифицированы по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как установил суд, в 2023 году, занимая должность старшего следователя следственного отдела по Абинскому району, фигурант получил 1 млн руб. за принятие процессуального решения о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении подозреваемого с формулировкой об отсутствии состава преступления. Передача денежных средств, по материалам дела, происходила в два этапа: половина суммы была получена до вынесения постановления, остальная — после.

Суд первой инстанции назначил Гасану Гулмагомедову наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Защита обжаловала приговор, однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила его без изменений. Таким образом, приговор вступил в законную силу, осужденный был взят под стражу в зале суда.

