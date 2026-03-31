Состоялось открытие новой Пермской художественной галереи

В Перми состоялось открытие нового здания художественной галереи, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. В нем принял участие губернатор региона Дмитрий Махонин и более 80 музейных представителей края и других субъектов РФ. Дни открытия для посетителей пройдут со 2 по 5 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Площадь нового здания галереи на территории завода Шпагина составляет 21,6 тыс. кв. м, что в семь раз превышает площадь прежнего помещения в Спасо-Преображенском соборе, в котором художественная галерея располагалась с 1932 года. Экспозиционная площадь выросла с четырех постоянных экспозиций до 14 выставочных пространств (4,7 тыс. кв. м). Главным атрибутом музейного пространства стала новая экспозиция пермской деревянной скульптуры. Кроме того, в новом здании появились образовательный центр, зал для лекций, реставрационные мастерские, мультимедийный зал, библиотека.

Напомним, строительство новой площадки для Пермской художественной галереи на территории завода Шпагина началось весной 2021 года. Новый комплекс галереи включает в себя три восстановленные исторические постройки бывшего завода Шпагина, объединенные в единый ансамбль. Внутри предусмотрены большие выставочные площади, световой атриум с панорамным видом на Каму и набережную.