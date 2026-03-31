Суд на Урале обязал «Евраз» выплатить 2,5 млн рублей матери погибшего рабочего

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила взыскал с ПАО «ЕВРАЗ» 2,5 млн руб. в пользу матери работника, который погиб в результате несчастного случая на производстве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Как установил суд, 10 сентября 2024 года в АО «Евраз НТМК» (ныне — ПАО «Евраз») производился запуск установки газокислородной смеси на доменной печи № 6. Из-за нарушения технологии произошли взрыв и возгорание. Находившиеся на площадке члены бригады получили травмы, один из работников 1979 года рождения скончался на месте. У погибшего остались мать, супруга и двое детей.

Мать погибшего обратилась в суд за компенсацией морального вреда. В итоге суд удовлетворил требования в полном объеме.

