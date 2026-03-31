На предприятии «Нижнекамскнефтехима» локализуют возгорание

На территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» произошло возгорание. Локализация очага продолжается, сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

К ликвидации привлекли службы оперативного реагирования. Сотрудников, не участвующих в тушении, переместили на безопасное расстояние.

По сообщению господина Беляева, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано.

По сообщению компании, причиной возгорания стал сбой в работе оборудования. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Анна Кайдалова