На предприятии «Нижнекамскнефтехима» локализуют возгорание
На территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» произошло возгорание. Локализация очага продолжается, сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
К ликвидации привлекли службы оперативного реагирования. Сотрудников, не участвующих в тушении, переместили на безопасное расстояние.
По сообщению господина Беляева, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано.
По сообщению компании, причиной возгорания стал сбой в работе оборудования. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.