Подрядчик из Перми получил контракты на 350 млн рублей по ремонту дорог Ижевска

Подряд на работы по муниципальным программам «Пешеходный Ижевск» и «Межквартальный Ижевск» в 2026 году получило пермское ООО «Строительное управление-157». Соответствующие контракты по итогам торгов были заключены в конце марта. Документы опубликованы на портале госзакупок.

Совокупная стоимость по обоим контрактам — чуть более 350 млн руб. Работы финансируются из бюджета города и субсидии республиканской казны. По «Пешеходному Ижевску» ремонтируются тротуары, по «Межквартальному Ижевску» — участки второстепенных дорог.

Как указано на сайте компании, «Строительное управление-157» является крупным государственным и муниципальным подрядчиком по капремонту объектов и дорожному строительству в Пермском крае. Основной вид деятельности, по данным «Чекко», — строительство жилых и нежилых зданий. Общество было зарегистрировано в июне 1999 году. Чистая прибыль предприятия в 2025 году составила 50,1 млн руб. (+2%) при выручке 3,5 млрд руб. (+22%).