Ставропольский край отдал в федеральный бюджет 38% собранных налогов

Ставропольский край перечислил в федеральный бюджет 38% собранных налоговых доходов за весь 2025 год. Этот показатель стал рекордным среди всех регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Данные содержатся в оперативном докладе Счетной палаты РФ «О ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за январь — декабрь 2025 года».

Региональные власти направили в федеральный центр меньше средств, чем в среднем по России. В консолидированный бюджет края зачислили 62% налогов — это самый низкий уровень в СКФО. Чечня удержала 66,6%, Ингушетия — 70,6%, Карачаево-Черкесия — 71,1%, Дагестан — 72%, Кабардино-Балкария — 72,1%.

По стране средние цифры выглядят иначе: регионы передали в федеральный бюджет 57,1% сборов, а 42,9% оставили себе. Ямало-Ненецкий АО лидирует с 87,8%, Ханты-Мансийский АО следует с 87,6%, Оренбургская область занимает третье место с 82,9%. Самые высокие доли в региональных бюджетах у Алтая (94,8%), Кемеровской области (92,4%) и Бурятии (86,8%).

Причины такого распределения кроются в структуре экономики Ставрополья и налоговой системе. Край активно развивает туризм и агробизнес, что увеличивает поступления НДФЛ и НДС. Еще в декабре 2025 года глава УФНС Елена Афонина прогнозировала 340 млрд руб. в федеральный бюджет — на 16% или 45 млрд руб. больше, чем в 2024-м. Рост НДФЛ составил 15% в федеральный бюджет и 12% в краевой благодаря прогрессивной шкале с максимальной ставкой 22%, введенной с января 2025-го. Туристический сбор принес 725,1 млн руб. в 2025 году, а в 2026-м власти ждут 2 млрд руб.

Счетная палата отметила рекордный экономический эффект в 653 млрд руб. за 2025 год, из них 294,1 млрд руб. вернули в бюджеты всех уровней. Это превысило прошлогодние показатели в 4,4 раза. Ведомство отчиталось перед Госдумой и Советом Федерации в середине марта. Федеральная налоговая служба ранее фиксировала высокий вклад Ставрополья в СКФО: в 2018-м удельный вес региона в округе составил 48%, в основном за счет НДФЛ (31,8%), НДС (21,4%) и налога на прибыль (13,4%).

Эксперты связывают лидерство Ставрополья в отчислениях с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Край генерирует больше доходов, поэтому федералы забирают большую долю. В 2025-м прогресс по НДФЛ связали с новыми ставками и ростом занятости. Региональные бюджеты СКФО зависят от дотаций: субъекты получают федеральные трансферты, что снижает их самостоятельность. В итоге Ставрополье демонстрирует фискальную дисциплину, но рискует замедлить локальные проекты. Власти края фокусируются на росте туристического сбора и цифровизации. Федеральный центр использует такие регионы для выравнивания общероссийского бюджета.

Станислав Маслаков