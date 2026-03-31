В Челябинской области ожидается аномально теплая погода

С 1 по 5 апреля в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально теплая погода. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7°С и более, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным областного гидрометцентра, днем 1 апреля температура воздуха будет достигать +13°C, +18°C, на юго-западе и крайнем западе до +21°C. В четверг она повысится до +17°C, +22°C. В пятницу, 3 апреля, прогнозируется температура в пределах от +14°C до +19°C.

В связи с потеплением МЧС России напоминает, что выход на тающий лед смертельно опасен. Кроме того, открытый огонь при высоких температурах и безветрии резко повышает риск возникновения ландшафтных пожаров.

Виталина Ярховска