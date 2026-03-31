Приезжий разбил чужую машину в состоянии опьянения в Новороссийске

В Новороссийске приезжий ответит перед законом за порчу чужого имущества. Как сообщили в пресс-службе УМВД города, 32-летний гражданин разбил припаркованный автомобиль «Хонда Цивик».

По данным полиции, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянена, повредил чужой автомобиль, нанеся удары по транспортному средству. Он разбил зеркала, лобовое стекло и люк автомобиля, причинив ущерб владельцу иномарки.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело. В настоящее время расследование уже завершено, а материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Приезжему грозит до двух лет лишения свободы.

София Моисеенко